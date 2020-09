MDB e Podemos fazem convenção e esperam liminar

A convenção de MDB e Podemos em Americana transcorreu dentro da normalidade e a apreensão deve ficar mesmo para o decorrer da semana, quando deve ser julgada a liminar que vai decidir se o MDB vai poder lançar o vereador Alfredo Ondas como seu candidato a prefeito. Nesse caso, o candidato a vice será o ex-prefeito Erich Hetzl Jr. O partido sofreu intervenção branca e a disputa foi parar na Justiça. O grupo de Ondas espera uma decisão até a quarta-feira.

ELOGIOS NO PODEMOS– O articulador do Podemos de Americana Ricardo Hetzl pediu a palavra para fazer um longo elogio à presidente nacional do partido deputada Renata Abreu. “Soubemos das pressões- que não foram poucas- e da firmeza da nossa líder aqui no Estado”.

AUSÊNCIA– Dono do espaço onde aconteceram as duas convenções, o prefeito Omar Najar/MDB não compareceu ao evento.

JUNINHO DIAS – o vereador segundo mais votado nas eleições municipais de 2016, Juninho – o nome mais forte da chapa- chegou na convenção acompanhado de aproximadamente 50 pessoas.