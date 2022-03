MDB desiste da federação com PSDB

O MDB chegou a iniciar negociações para compor uma federação com o União Brasil e o PSDB. O desejo de construir uma candidatura alternativa a Jair Bolsonaro e Lula já havia sido apresentado pelos três dirigentes dos partidos que defendiam a necessidade de uma “nova força política” capaz de moderar radicalizações.Em fevereiro, durante um encontro dos dirigentes das siglas, Rossi afirmou que as tratativas seguiriam até março.

O presidente nacional do MDB publicou a decisão do partido de não compor uma federação nesta quinta-feira (3) em suas redes sociais. Rossi disse também que a deliberação foi comunicada a todos os senadores, deputados e diretórios do partido no país.