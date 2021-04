MDB de Nova Odessa está sob nova direção

O MDB de Nova Odessa está desde a quinta-feira (8) sob nova direção local. O jornalista Lucas Camargo (Portal Na Boca do Povo), sempre ligado ao ex-vereador Marco Pigato (PT), assumiu a presidência da legenda, ao lado dos novos membros da comissão. Anteriormente o MDB era comandado por Poliana Bandeira, companheira do ex-vereador Vladimir Antonio da Fonseca, o Professor Bi.

“Esse é um momento muito importante e retrata o fortalecimento do MDB na região. Vamos trabalhar na construção de um projeto sério e que contribua com o desenvolvimento de Nova Odessa”, destaca Camargo. A nova composição é formada ainda por outras quatro lideranças: Sidinei Santana, Flávio Cirillo, Francine Meneses e Heitor Camargo.

“Quero agradecer especialmente ao nosso presidente nacional e deputado federal Baleia Rossi, ao deputado estadual Jorge Caruso, ao presidente estadual da Fundação Ulysses Guimarães, Rodrigo Arenas, e ao secretário municipal de esportes e presidente do MDB de Hortolândia, Jonas Pereira de Lima. Vamos mostrar resultado em prol da população”, acrescenta.

O novo presidente ressalta a necessidade de fomentar os segmentos do partido, como por exemplo a Juventude do MDB e as Mulheres. Além, claro, de iniciar os preparativos para as eleições do ano que vem. “Só existe resultado quando se tem planejamento e é assim que vamos trabalhar. Um novo MDB nasce agora em Nova Odessa”, completa Camargo.

A presidente anterior da sigla (Poliana Bandeira) foi candidata a vereadora e obteve apenas 43 votos. Além disso, o ex-presidente da Câmara, Professor Bi, teve pouquíssima votação para prefeito, ficando na ‘lanterninha’ entre os seis concorrentes, com apenas 335 votos (1,10% do total). Tudo isso, evidentemente, não deve ter agradado nada aos caciques emedebistas.