McDonald’s gera mais tráfego em rua de Nova Odessa

O prefeito de Nova Odessa Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), recebeu em seu gabinete nesta terça-feira (20) os vereadores Silvio “Cabo” Natal (Avante) e Oseias Domingos Jorge (DEM), que trouxeram ao chefe do Executivo uma reclamação dos moradores do trecho não pavimentado da Rua Wanda Blanco Pereira, que fica no bairro Bosque dos Cedros, e que sofreu um aumento abruto no volume de tráfego nas últimas semanas.

Imediatamente, o chefe do Executivo determinou que a Secretaria Municipal de Obras e Planejamento e o Setor de Trânsito da Prefeitura façam o levantamento da situação real do local e estudem o que pode ser feito para sanar rapidamente a questão. Mais informações serão divulgadas em breve.

Segundo os parlamentares, após a recente inauguração de um restaurante da rede de fast food McDonald’s, no cruzamento da Avenida Ampelio Gazzetta com a Rua Eddy de Freitas Crissiúma, logo acima do local, clientes de carro passaram a utilizar constantemente a Rua Wanda Blanco Pereira para entrar no fim da fila do drive-thru da rede, situada na mesma quadra.

Isto porque, apesar de a entrada do drive-thru do restaurante ser na Ampelio Gazzetta, a espera se dá ao longo da Eddy de Freitas Crissiúma, na qual “termina” a Wanda Blanco Pereira – que passou a ser utilizada assim como retorno por estes motoristas. Ou seja, parte dos motoristas estaria ‘furando fila’ por meio da via alternativa e causando transtornos.

“Os carros que querem acessar o drive do McDonald’s fazem a volta na quadra formada pela Ampelio, João Pessoa, Wanda Blanco Pereira e Eddy de Freitas. Só que a rua sequer é pavimentada, não tem calçamento nem galerias”, explicou o vereador Cabo Natal.

Segundo Oseias, a Wanda Blanco Pereira nunca foi contemplada com asfaltamento “apesar de estar num bairro central”, e era bastante tranquila até recentemente, não tendo infraestrutura para comportar o tráfego intenso de veículos. “Aumentou muito o fluxo, o que está causando diversos problemas aos moradores, como barulho, poeira. Agradecemos a atitude do prefeito Leitinho de estudar essa questão”, completou o vereador.

“A população procurou os vereadores para reclamar do pó, do barulho. É uma reclamação justa, pois aumentou abruptamente o trânsito neste ponto, e os vereadores vieram nos pedir providências. Vamos tentar resolver rapidamente esse problema”, garantiu Leitinho.