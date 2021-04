McDonalds cobrado por contrapartida em Nova Odessa

O vereador Oseias Domingos Jorge (DEM) usou a tribuna livre na Câmara de Nova Odessa na segunda-feira (26) para cobrar publicamente a unidade da rede de restaurantes McDonald’s pela realização de contrapartida na cidade. O parlamentar cita que o empreendimento poderia custear o asfaltamento de uma rua de terra próxima e por onde muitas pessoas estariam usando para acessar a fila do drive-thru do estabelecimento.

O restaurante foi inaugurado há poucas semanas no cruzamento da Avenida Ampelio Gazzetta com a Rua Eddy de Freitas Crissiúma. “O McDonald’s é a maior franquia de alimentação do mundo. Está de parabéns de vir pra Nova Odessa. Está dando emprego, movimentando a economia da cidade”, ressaltou Oséias. “Mas e a contrapartida? Eles não poderiam gastar pra asfaltar a rua de terra próxima? É o mínimo que poderiam fazer”, cita.

No último dia 20, Oséias esteve junto do vereador Cabo Natal (Avante) conversando com o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), sobre reclamação dos moradores do trecho não pavimentado da Rua Wanda Blanco Pereira, que fica no bairro Bosque dos Cedros e que sofreu um aumento abruto no volume de tráfego após a inauguração do ‘Méqui’.

“Todas as empresas que o outro governo trouxe deram contrapartida”, argumentou Oséias Jorge. De acordo com ele, o empreendimento foi construído em menos de dois meses. O vereador cita que a vinda do empreendimento impacta no segmento local. “Coitados dos lancheiros de Nova Odessa. No sábado retrasado, a fila tava até perto do posto”, diz.

Segundo Oséias, o prefeito contou que chegou a ter uma conversa com o proprietário. “O Leitinho disse que conversou com o dono da franquia, que alegou ter gastado muito ali e sem condições de fazer”, relatou. “É um tapa na cara da população. Aquilo é um negócio milionário”, reforçou o vereador. “Tem que asfaltar a rua lá. Fica menos de 100 mil reais”, completa.