McDia Feliz acontece neste sábado em todo Brasil

Acontece neste sábado, 21 de novembro, o McDia Feliz, quando a renda* gerada com a venda de sanduíches Big Mac nos restaurantes McDonald’s de todo Brasil é destinada para iniciativas voltadas à luta contra o câncer infantojuvenil, lideradas pelo Instituto Ronald McDonald, e para diversos projetos com foco na educação de crianças e adolescentes apoiados pelo Instituto Ayrton Senna .

Para participar e contribuir com essas duas importantes causas, basta pedir um Big Mac por qualquer canal de venda do McDonald’s, durante todo o sábado. Este ano, a rede orienta seus clientes a utilizarem preferencialmente os modelos com menor contato, como o Drive-Thru e Delivery, incluindo compras pelo app próprio da marca ou dos parceiros iFood, Rappi e Uber Eats, em São Paulo e Rio de Janeiro.

Nesta edição, o McDia Feliz conta com Fernanda Gentil como embaixadora. A jornalista e apresentadora convocou todos a se engajarem na campanha, fazendo o Coraméqui. Confira aqui.

O McDia Feliz é consolidado como uma das maiores campanhas para angariação de fundos em prol de causas relacionadas a crianças e jovens no Brasil. Desde 1988, cerca de R﹩ 300 milhões já foram arrecadados.

McProtegidos: Segurança para clientes e funcionários

Além de orientar seus clientes a utilizarem preferencialmente modelos com menor contato, os restaurantes da rede estão seguindo um protocolo especial de operação, que inclui o uso de máscaras, luvas e viseiras pelos funcionários, instalação de barreiras acrílicas nos pontos de atendimento, demarcação de distanciamento social e reforço nos procedimentos de higiene, entre outras ações que fazem parte do programa McProtegidos.