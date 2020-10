McDia Feliz 2020 inicia venda antecipada

Já estão disponíveis os vouchers antecipados para a edição 2020 do McDia Feliz, uma das maiores campanhas para arrecadação de fundos em prol de crianças e jovens no Brasil.

Confirmada para o próximo dia 21 de novembro, a ação arrecada verba para o Instituto Ronald McDonald, que promove a saúde e a qualidade de vida de crianças e adolescentes com câncer e suas famílias, e para o Instituto Ayrton Senna, que contribui para ampliar oportunidades para os jovens por meio da educação. Na data em novembro, toda a renda obtida com a venda de sanduíches Big Mac em todo o país será revertida para essas duas grandes causas.

“Nossa expectativa é contar mais uma vez com a solidariedade dos brasileiros para essas duas causas tão importantes, que são a saúde e a educação. Crianças e jovens em todo o país contam com a verba do McDia Feliz todos os anos e estamos felizes em poder realizar o evento, mesmo em meio a um cenário tão adverso”, comenta Paulo Camargo, Presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados, empresa responsável pela operação do McDonald’s na América Latina e Caribe.

Como adquirir os vouchers?

Durante a pré-venda, que vai até a véspera da campanha*, empresas e pessoas físicas podem adquirir tickets para serem resgatados no dia do evento. Uma grande novidade no McDia Feliz este ano são os vouchers antecipados no formato digital, uma das iniciativas da marca para que todos possam contribuir com a campanha de maneira mais segura e conveniente.

Os vouchers no formato digital já estão disponíveis pelo site http://giftcard.mcdonalds.com.br ou diretamente pelo e-commerce do Instituto Ronald McDonald ou do Instituto Ayrton Senna

Quem preferir adquirir os tradicionais vouchers físicos, deve enviar um e-mail com sua solicitação para os seguintes e-mails:

O valor de cada voucher antecipado será o mesmo do último ano: R﹩ 17,00.

McProtegidos: Segurança para clientes e funcionários

Este ano, o McDia Feliz será realizado com uma série de medidas adicionais de segurança. Os clientes serão orientados a utilizar preferencialmente modelos com menor contato, como o McDelivery ou Drive-Thru, e os tradicionais eventos comemorativos nos restaurantes serão substituídos por ações de interação e engajamento online.

Além disso, os restaurantes da rede estão seguindo um protocolo especial de operação, que inclui o uso de máscaras, luvas e viseiras pelos funcionários, instalação de barreiras acrílicas nos pontos de atendimento, demarcação de distanciamento social e reforço nos procedimentos de higiene, entre outras ações que fazem parte da campanha McProtegidos.

*Consulte o regulamento completo em http://mcdiafeliz.com.br sobre o prazo de venda de cada modalidade de voucher antecipado.