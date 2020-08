Maya Gabeira. Novo rosto da campanha global TAG Heuer

A TAG Heuer, marca suíça de relógios de luxo, dá destaque à sua parceria de longa data com a surfista brasileira e amiga da marca Maya Gabeira. Celebrada ao redor do mundo pelo seu talento excepcional aos enfrentar as temidas ondas gigantes, Maya encarna o espírito de vanguarda e ousadia da TAG Heuer. Em homenagem a sua força e habilidade únicas, a atleta foi convidada para fazer parte da campanha de comunicação global da coleção Aquaracer. Maya é a primeira brasileira a ser rosto de uma iniciativa internacional da marca e provou ser pioneira em muitos sentidos: entrou para o livro dos recordes pela maior onda já surfada por uma mulher, foi seis vezes ganhadora do WSL Big Wave Awards, vencedora do ESPY Awards e uma das responsáveis pela incontestável fama dos brasileiros no mundo do surf.

Lançada em julho, a campanha traz uma mensagem clara e poderosa: as vitórias da vida são resultado das decisões que tomamos a cada fração de segundo. Fotografada por Carlos Serrão e Brian Bielmann, a surfista é capturada em ação no ambiente onde encontra as suas maiores alegrias e os seus maiores desafios: o mar.

Na prancha, Maya ostenta um TAG Heuer Aquaracer Lady de 32mm, em aço, um favorito da atleta e dos clientes TAG Heuer – peça que é a união perfeita entre luxo, alto desempenho e funcionalidade para aqueles que prezam pela precisão e confiabilidade sem abrir mão do design. O relógio de quartzo apresenta um mostrador em madrepérola branca adornado com 11 índices de diamantes e é resistente à água até 300 metros. Tecnicamente avançado, feminino e autêntico são apenas algumas palavras para descrever o modelo preferido de Maya, que personifica o espírito do esporte aquático.

“É um imenso prazer poder fazer parte da família TAG Heuer, uma marca que está naturalmente alinhada ao meu eterno desejo de ir além. Vivo e valorizo o presente, mas estou na constante busca de me superar – e sei que a TAG Heuer perpetua os mesmo valores. Minha história é repleta de paixão, coragem e preparo, e estou feliz em poder contá-la junto com a marca. Quem me conhece, sabe: ao enfrentar as ondas, meu Aquaracer está sempre comigo.”, comenta a surfista.

Amiga da marca desde 2017, Maya Gabeira é a perfeita representação do famoso mote da TAG Heuer “Don’t Crack Under Pressure”, ao incorporar os princípios de força, perseverança e foco, demonstrando o seu comprometimento inabalável com a excelência.

Sobre Maya Gabeira

Maya Gabeira detém o primeiro recorde mundial do Guinness pela maior onda surfada por uma mulher, medida em 68 pés. Ela ganhou o WSL Big Wave Award 6 vezes, mais do que qualquer homem ou mulher na história do esporte. Ela foi homenageada com o Teen Choice Award da Fox, com o prêmio Best Action Sports Athlete da ESPN, e foi indicada duas vezes para o Laureus World Sports Award. Em 2020, ela se tornou a primeira mulher a competir com homens no evento principal do WSL Nazare Tow Challenge. Nascida no Brasil, Maya atualmente reside em Nazaré, em Portugal, lar das maiores ondas do planeta.

Sobre a TAG Heuer

A TAG Heuer, fundada em 1860 por Edouard Heuer na Cordilheira do Jura, na Suíça, é uma marca de relógios de luxo que faz parte do LVMH Moët Hennessey Louis Vuitton SE (“LVMH”), grupo líder mundial em produtos de luxo. Com sede em La Chaux-de-Fonds, Suíça, e com quatro unidades de produção, a TAG Heuer tem 1.470 colaboradores e tem atividade em 139 países. Os produtos TAG Heuer estão disponíveis on-line no site da empresa www.tagheuer.com para países selecionados e em 160 lojas especializadas e 3.500 pontos de venda no mundo inteiro. A empresa é liderada por Frédéric Arnault, CEO da TAG Heuer.

Há 160 anos, a TAG Heuer vem demonstrando seu mais puro espírito de vanguarda e compromisso com a inovação através de tecnologias revolucionárias, entre elas o pinhão oscilante para cronógrafos mecânicos em 1887, o Mikrograph em 1916, o primeiro cronógrafo de corda automática por movimento – Calibre 11 – em 1969, o primeiro smartwatch de luxo em 2015 e a inovadora tecnologia Isograph em 2019, possibilitada por meio de uma colaboração exclusiva com o TAG Heuer Institute. Hoje, a principal coleção da marca consiste em três famílias icônicas projetadas por Jack Heuer – TAG Heuer Carrera, Monaco e Autavia – complementadas pelas contemporâneas linhas Link, Aquaracer, Formula 1 e Connected.

Sempre fiéis ao lema da TAG Heuer “Don’t Crack Under Pressure”, as importantes empresas parceiras e embaixadores da marca expressam toda a sua paixão pela ação e pelo alto desempenho. Entre elas estão o Campeonato Mundial de Fórmula E, do qual a marca é parceira fundadora; a equipe de Fórmula E da TAG Heuer Porsche; a equipe de Fórmula 1 da Aston Martin Red Bull Racing; o Grande Prêmio de Mônaco da Fórmula 1; o Campeonato Mundial de Endurance; a Indianapolis 500; as lendas Steve McQueen e Ayrton Senna; os atores Chris Hemsworth e Patrick Dempsey; os tenistas da última geração da ATP Alex de Minaur, Frances Tiafoe, Denis Shapovalov e Felix Auger Aliassime; o surfista Kai Lenny; entre outros.