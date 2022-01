Maus tratos animal. Prefeitura faz campanha para denúncias

“Denunciar maus-tratos de animal” é a 14ª meta de sustentabilidade do guia “22 metas para um 2022 mais sustentável”. A Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da Prefeitura de Americana elaborou o guia para a divulgação de informações, sensibilização e conscientização da população sobre diversos temas para incentivar a prática de ações de sustentabilidade.

Maus-tratos de animais é toda prática que promova sofrimento, tais como: crueldade, desleixo, abandono, falta de assistência veterinária, manter animais enclausurados ou sem alimentos e água, submetê-los a trabalhos abusivos, ambientes insalubres, entre outros, é considerado crime. Portanto ajude a proteger nossos animais, denuncie!

Telefones importantes:

– Disque GAMA: 153

– Secretaria de Meio Ambiente: 3471-7770

– SAC: 3475-9024 – www.americana.sp.gov.br/americanadigital

– Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (DEPA): www.ssp.sp.gov.br/depa

Denunciar maus-tratos de animal é prerrogativa dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), mais especificamente do ODS: 15 (vida terrestre). Saiba mais sobre os ODS no link:

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs

Aprofunde sobre o tema:

http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/temas/meio-ambiente/animais-domesticos-denuncia-contra-maus-tratos.php https:// www.americana.sp.gov.br/americanaV6_index.php

Mais informações no link:

www.americana.sp.gov.br/secretaria/meioambiente