Mauricio de Sousa convida as crianças a refletirem em Sou um Rio

Celebrado mundialmente como desenhista e criador da Turma da Mônica, Mauricio de Sousa lançará em outubro, mês de seu aniversário, um novo livro: Sou um rio. Trata-se de uma obra em prosa voltada ao público infantil e sua família. Nela, o grande autor conta a história de um rio, desde o seu nascimento. Enquanto vai crescendo e ganhando corpo, o curso d’água atravessa cidades e se vê ameaçado por produtos químicos, esgotos clandestinos, lixo e outros venenos.

Com uma linguagem poética e tocante, Sou um rio fala às crianças sobre a beleza das nossas águas, sobre a importância dos nossos recursos naturais e sobre a urgência de preservá-los. A obra tem edição em capa dura e conta com as delicadas ilustrações de Mauro Souza, editor de arte da Mauricio de Sousa Produções.

Ao escrever o livro, Mauricio revisitou memórias de sua infância, lembrando-se da época em que vivia em Mogi das Cruzes e brincava às margens de um Tietê ainda limpo. “O que aconteceu com o Tietê aconteceu também com muitos outros rios Brasil afora. O livro retrata todos os rios do mundo”, ressalta. “Eu sou amigo do rio e quero ajudar na manutenção de sua transparência.”

No prefácio que preparou para a edição, Gabriela Yamaguchi, diretora do WWF-Brasil (Fundo Mundial para a Natureza), convida os pequenos leitores a se encantarem com as palavras de Mauricio e se conectarem com o imenso corpo d’água do Planeta Terra. “Cuidar dos rios é cuidar de nós mesmos, e juntos podemos reaprender que é possível viver de um jeito diferente.”

O lançamento é da editora Nova Fronteira com a Mauricio de Sousa Editora.

Sou um rio

De Mauricio de Sousa

Ilustrações: Mauro Souza

36 páginas

R$ 59,90

Editora Nova Fronteira e Mauricio de Sousa Editora

MAURICIO DE SOUSA iniciou sua carreira de ilustrador na região de Mogi das Cruzes, perto de Santa Isabel, onde nasceu. Aos 19 anos, mudou-se para São Paulo e, durante cinco anos, trabalhou no jornal Folha da Manhã (atual Folha de São Paulo), escrevendo reportagens policiais. Em 1959, criou seu primeiro personagem, o cãozinho Bidu. A partir daí, vieram Cebolinha, Cascão, Mônica e tantos outros. Em 1970, lançou a revista Mônica. Na edição de revistas em quadrinhos, depois de passar pela Editora Abril e pela Editora Globo, assinou contrato com a italiana Panini. Cerca de 150 empresas nacionais e internacionais são licenciadas para produzir mais de três mil itens com os personagens de Mauricio de Sousa. Suas criações chegam a cerca de 30 países.