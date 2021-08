Mauricio de Sousa lança Horácio Completo pela Pipoca & Nanquim

Em um vídeo divulgado no último domingo (01/08), a editora Pipoca & Nanquim e a Mauricio de Sousa Produções anunciaram a coleção HORÁCIO COMPLETO, que reúne pela primeira vez todos os tabloides escritos e desenhados, única e exclusivamente, por Mauricio de Sousa e publicados em jornais ao longo de mais de três décadas, desde 1963.

A luxuosa coleção terá quatro volumes; e os dois primeiros já estão em pré-venda, exclusivamente na Amazon Brasil. O segundo álbum tinha a opção de ser adquirido com um bookplate autografado pelo autor. Eram mil exemplares, que se esgotaram em quatro minutos, tamanha foi a procura do público.

Horácio Completo trará, em ordem cronológica, os mais de mil tabloides do personagem produzidos por Mauricio e publicados inicialmente na Folhinha, o suplemento infantojuvenil da Folha de S.Paulo, e, depois, no Estadinho, do jornal O Estado de S. Paulo. Além disso, foram descobertos alguns quadrinhos inéditos e cada volume apresenta uma rica galeria de extras informativos sobre a carreira do artista e a produção desses quadrinhos.

Não é segredo que o Horácio é uma espécie de xodó de Mauricio de Sousa, o pai da Turma da Mônica. Criado originalmente como coadjuvante para as tiras do Piteco, tempos depois, o simpático dinossauro que ama alface estreou sua própria série semanal.

Mais do que um personagem, Horácio é a representação de todos os sentimentos e filosofias de seu criador. Então, prepare-se, pois a Pré-História nunca foi tão divertida e cheia de significados! Este é um valioso resgate histórico para os brasileiros, que aprenderam a amar os quadrinhos graças ao trabalho de Mauricio de Sousa.

O autor está bastante empolgado. “Quando os rapazes da editora Pipoca & Nanquim e o Sidney Gusman (editor da MSP) me mostraram o projeto, fiquei em estado de graça. É, mesmo, um material de fãs para fãs”, explica Mauricio.

Os quatro volumes terão capa dura com verniz localizado e mais de 300 páginas coloridas em papel couché de alta gramatura, sendo que o quarto virá acompanhado de uma caixa especial para acomodar toda a coleção! Após quase 30 anos, um dos mais longevos trabalhos do mestre maior do quadrinho nacional deixa os arquivos para ganhar o mundo em edições dignas dos colecionadores!

O primeiro livro tem lançamento programado para 31 de agosto; o segundo, para 5 de novembro e os volumes 3 e 4, chegam às lojas em março e junho de 2022, respectivamente.

“A equipe que cuidou desta coleção disse que ela é um presente para mim. Eu diria que é para todos os meus leitores. E também (e especialmente) para o Horácio, que deve estar tão feliz como se encontrasse uma enorme plantação de alfaces bem verdinhas”, conclui Mauricio de Sousa.

DADOS TÉCNICOS

Título: HORÁCIO COMPLETO vol. 1 de 4

Preço: R$ 129,90

Capa dura

308 páginas

Editora: Pipoca & Nanquim

ISBN-13: 978-65-89912-49-1

Dimensões do produto: 21 x 28 cm

Lançamento: 31/08/2021

Título: HORÁCIO COMPLETO vol. 2 de 4

Preço: R$ 129,90

Capa dura

308 páginas

Editora: Pipoca & Nanquim

ISBN-13: 978-65-89912-37-8

Dimensões do produto: 21 x 28 cm

Lançamento: 05/11/2021

SOBRE O AUTOR

Mauricio Araújo de Sousa, o mais famoso e premiado autor brasileiro de histórias em quadrinhos, nasceu em Santa Isabel, no estado de São Paulo, no dia 27 de outubro de 1935. Viveu parte de sua infância em Mogi das Cruzes, desenhando nos cadernos escolares. Aos 19 anos mudou-se para São Paulo e, durante cinco anos, trabalhou no jornal Folha da Manhã (atual Folha de S.Paulo) escrevendo reportagens policiais.

Em 1959, criou seu primeiro personagem – o cãozinho Bidu, na Folha da Tarde. A partir de uma série de tiras em quadrinhos com Bidu e Franjinha, publicadas na Folha da Manhã, Mauricio de Sousa iniciou sua carreira. Nos anos seguintes, criou mais tiras, outros tabloides e diversos personagens — Cebolinha, Piteco, Chico Bento, Penadinho, Horácio, Astronauta etc. Sua personagem mais famosa, a Mônica, apareceu pela primeira vez em 1963, numa tira de jornal do Cebolinha. Até que, em 1970, lançou a revista Mônica, com tiragem de 200 mil exemplares, pela Editora Abril.

Entre quadrinhos e tiras de jornais, suas criações chegaram a cerca de 30 países. Suas revistas figuram há mais de cinco décadas entre as mais vendidas do Brasil. Em toda sua carreira, Mauricio ultrapassou o extraordinário número de 1 bilhão de exemplares vendidos. Não à toa, é considerado o maior formador de leitores do Brasil.

Aos quadrinhos, juntam-se centenas de livros ilustrados, revistas de atividades, álbuns de figurinhas, espetáculos teatrais, desenhos animados e longas-metragens produzidos pela Mauricio de Sousa Produções.

Em 2008, o incansável e prolífico artista revolucionou novamente o mercado com o lançamento da Turma da Mônica Jovem, uma revista mensal em estilo mangá com os personagens adolescentes e vivendo aventuras diferenciadas.

Desde 2011, Mauricio de Sousa ocupa a cadeira número 24 da Academia Paulista de Letras.