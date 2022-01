Matrix e Homem-Aranha seguem nas telonas; veja programação

TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – HOMEM-ARANHA (3D) DUB SEM VOLTA PARA CASA (COLUMBIA PICTURES)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 148min.

Em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, Peter Parker (Tom Holland) precisará lidar com as

consequências da sua identidade como aracnídeo ter sido revelada pela reportagem do Clarim Diário.

Incapaz de separar sua vida normal das aventuras de ser um super-herói, Parker pede ao Doutor

Estranho (Benedict Cumberbatch) para que todos esqueçam sua verdeira identidade. Entretanto, o feitiço

não sai como planejado e a situação torna-se ainda mais perigosa, forçando-o a descobrir o que

realmente significa ser o Homem-Aranha.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h15

Sáb., Dom., Feriado: 18h15

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – TURMA DA MÔNICA – LIÇÕES (PARIS FILMS)

Aventura Infantil – Nacional – Livre – Duração: 91min.

Em Lições, Mônica (Giulia Benitte), Cebolinha (Kevin Vechiatto), Magali (Laura Rauseo) e Cascão

(Gabriel Moreira) fogem da escola. Agora, terão que encarar as suas consequências, e elas não serão

poucas. Nesta nova jornada, a turma descobrirá o real valor e sentido da palavra amizade.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h00 – 16h00

Sáb., Dom., Feriado: 14h00 – 16h00

TIVOLI 2 – HOMEM-ARANHA (ATMOS) DUB SEM VOLTA PARA CASA (COLUMBIA PICTURES)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 148min.

Em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, Peter Parker (Tom Holland) precisará lidar com as

consequências da sua identidade como aracnídeo ter sido revelada pela reportagem do Clarim Diário.

Incapaz de separar sua vida normal das aventuras de ser um super-herói, Parker pede ao Doutor

Estranho (Benedict Cumberbatch) para que todos esqueçam sua verdeira identidade. Entretanto, o feitiço

não sai como planejado e a situação torna-se ainda mais perigosa, forçando-o a descobrir o que

realmente significa ser o Homem-Aranha.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 13h50 – 16h45 – 19h40

Sáb., Dom., Feriado: 13h50 – 16h45 – 19h40

TIVOLI 3 – SING 2 – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 109min.

Na glamourosa cidade de Redshore, Buster Moon e a galera enfrentam seus medos, fazem novos

amigos e superam seus limites em uma jornada para convencer o recluso astro Clay Calloway a subir aos

palcos novamente.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h20 – 16h40 – 19h00

Sáb., Dom., Feriado: 14h20 – 16h40 – 19h00

TIVOLI 3 – MATRIX RESURRECTIONS – DUB (WARNER)

Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 148min.

Matrix: Resurrections é o novo filme da franquia Matrix, continuando a saga de Neo (Keanu Reeves) em

sua busca pela libertação das pessoas aprisionadas mentalmente pelas máquinas.

Em um mundo de duas realidades – a vida cotidiana e o que está por trás dela – Thomas Anderson terá

que escolher seguir o coelho branco mais uma vez. A escolha, embora seja uma ilusão, ainda é a única

maneira de entrar ou sair da Matrix, que é mais forte, mais segura e mais perigosa do que nunca.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h20

Sáb., Dom., Feriado: 21h20

TIVOLI 4 – KING’S MAN: A ORIGEM – DUB (DISNEY)

Ação – Dublado – 16 Anos – Duração: 132min.

Em King’s Man: A Origem, quando um grupo formado pelos piores tiranos e criminosos mais cruéis de

todos os tempos planeja uma ameaça capaz de matar milhões de inocentes, um homem é obrigado a

correr contra o tempo na tentativa de salvar o futuro da humanidade.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h10 – 18h50 – 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 14h10 – 18h50 – 21h30

TIVOLI 4 – TURMA DA MÔNICA – LIÇÕES (PARIS FILMS)

Aventura Infantil – Nacional – Livre – Duração: 91min.

Em Lições, Mônica (Giulia Benitte), Cebolinha (Kevin Vechiatto), Magali (Laura Rauseo) e Cascão

(Gabriel Moreira) fogem da escola. Agora, terão que encarar as suas consequências, e elas não serão

poucas. Nesta nova jornada, a turma descobrirá o real valor e sentido da palavra amizade.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h50

Sáb., Dom., Feriado: 16h50

PARKCITY SUMARÉ

HOMEM-ARANHA: SEM VOLTA PARA CASA (D) (DUBLADO) (SPIDER-MAN: NO WAY HOME)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Jon Watts, Duração: 02:28:00h, com: Tom Holland, Zendaya, Benedict

Cumberbatch

SALA 1

06/01/2022 – Quinta-Feira: 14:00h

07/01/2022 – Sexta-Feira: 14:00h

08/01/2022 – Sábado: 14:00h

09/01/2022 – Domingo: 14:00h

10/01/2022 – Segunda-Feira: 14:00h

11/01/2022 – Terça-Feira: 14:00h

12/01/2022 – Quarta-Feira: 14:00h

SALA 2

06/01/2022 – Quinta-Feira: 16:00h – 19:00h – 22:00h

07/01/2022 – Sexta-Feira: 16:00h – 19:00h – 22:00h

08/01/2022 – Sábado: 16:00h – 19:00h – 22:00h

09/01/2022 – Domingo: 16:00h – 19:00h – 22:00h

10/01/2022 – Segunda-Feira: 16:00h – 19:00h – 22:00h

11/01/2022 – Terça-Feira: 16:00h – 19:00h – 22:00h

12/01/2022 – Quarta-Feira: 16:00h – 19:00h – 22:00h

SALA 3

06/01/2022 – Quinta-Feira: 21:40h

07/01/2022 – Sexta-Feira: 21:40h

08/01/2022 – Sábado: 21:40h

09/01/2022 – Domingo: 21:40h

10/01/2022 – Segunda-Feira: 21:40h

11/01/2022 – Terça-Feira: 21:40h

12/01/2022 – Quarta-Feira: 21:40h

SALA 4

06/01/2022 – Quinta-Feira: 18:30h

07/01/2022 – Sexta-Feira: 18:30h

08/01/2022 – Sábado: 18:30h

09/01/2022 – Domingo: 18:30h

10/01/2022 – Segunda-Feira: 18:30h

11/01/2022 – Terça-Feira: 18:30h

12/01/2022 – Quarta-Feira: 18:30h

HOMEM-ARANHA: SEM VOLTA PARA CASA (L) (LEGENDADO) (SPIDER-MAN: NO WAY HOME)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Jon Watts, Duração: 02:28:00h, com: Tom Holland, Zendaya, Benedict

Cumberbatch

SALA 4

06/01/2022 – Quinta-Feira: 21:30h

07/01/2022 – Sexta-Feira: 21:30h

08/01/2022 – Sábado: 21:30h

09/01/2022 – Domingo: 21:30h

10/01/2022 – Segunda-Feira: 21:30h

11/01/2022 – Terça-Feira: 21:30h

12/01/2022 – Quarta-Feira: 21:30h

MATRIX RESURRECTIONS (D) (DUBLADO) (THE MATRIX RESURRECTIONS)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Lana Wachowski, Duração: 02:28:00h, com: Keanu Reeves, Yahya

Abdul-Mateen II, Jonathan Groff

SALA 1

06/01/2022 – Quinta-Feira: 19:00h – 22:00h

07/01/2022 – Sexta-Feira: 19:00h – 22:00h

08/01/2022 – Sábado: 19:00h – 22:00h

09/01/2022 – Domingo: 19:00h – 22:00h

10/01/2022 – Segunda-Feira: 19:00h – 22:00h

11/01/2022 – Terça-Feira: 19:00h – 22:00h

12/01/2022 – Quarta-Feira: 19:00h – 22:00h

TURMA DA MÔNICA: LIÇÕES (IDIOMA ORIGINAL) (TURMA DA MÔNICA: LIÇÕES)

Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Daniel Rezende, Duração: 01:35:00h, com: Giulia Benite, Kevin

Vechiatto, Laura Rauseo

SALA 1

06/01/2022 – Quinta-Feira: 17:00h

07/01/2022 – Sexta-Feira: 17:00h

08/01/2022 – Sábado: 17:00h

09/01/2022 – Domingo: 17:00h

10/01/2022 – Segunda-Feira: 17:00h

11/01/2022 – Terça-Feira: 17:00h

12/01/2022 – Quarta-Feira: 17:00h

SALA 2

06/01/2022 – Quinta-Feira: 14:05h

07/01/2022 – Sexta-Feira: 14:05h

08/01/2022 – Sábado: 14:05h

09/01/2022 – Domingo: 14:05h

10/01/2022 – Segunda-Feira: 14:05h

11/01/2022 – Terça-Feira: 14:05h

12/01/2022 – Quarta-Feira: 14:05h

SALA 4

06/01/2022 – Quinta-Feira: 14:35h – 16:30h

07/01/2022 – Sexta-Feira: 14:35h – 16:30h

08/01/2022 – Sábado: 14:35h – 16:30h

09/01/2022 – Domingo: 14:35h – 16:30h

10/01/2022 – Segunda-Feira: 14:35h – 16:30h

11/01/2022 – Terça-Feira: 14:35h – 16:30h

12/01/2022 – Quarta-Feira: 14:35h – 16:30h

SING 2 (D) (DUBLADO) (SING 2)

Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Garth Jennings, Duração: 01:49:00h, com: Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett

Johansson

SALA 3

06/01/2022 – Quinta-Feira: 14:30h – 19:20h

07/01/2022 – Sexta-Feira: 14:30h – 19:20h

08/01/2022 – Sábado: 14:30h – 19:20h

09/01/2022 – Domingo: 14:30h – 19:20h

10/01/2022 – Segunda-Feira: 14:30h – 19:20h

11/01/2022 – Terça-Feira: 14:30h – 19:20h

12/01/2022 – Quarta-Feira: 14:30h – 19:20h

SALA 5

06/01/2022 – Quinta-Feira: 14:00h

07/01/2022 – Sexta-Feira: 14:00h

08/01/2022 – Sábado: 14:00h

09/01/2022 – Domingo: 14:00h

10/01/2022 – Segunda-Feira: 14:00h

11/01/2022 – Terça-Feira: 14:00h

12/01/2022 – Quarta-Feira: 14:00h

KING’S MAN: A ORIGEM (D) (DUBLADO) (THE KING’S MAN)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Matthew Vaughn, Duração: 02:12:00h, com: Ralph Fiennes, Gemma Arterton,

Matthew Goode

SALA 5

06/01/2022 – Quinta-Feira: 16:20h – 19:05h

07/01/2022 – Sexta-Feira: 16:20h – 19:05h

08/01/2022 – Sábado: 16:20h – 19:05h

09/01/2022 – Domingo: 16:20h – 19:05h

10/01/2022 – Segunda-Feira: 16:20h – 19:05h

11/01/2022 – Terça-Feira: 16:20h – 19:05h

12/01/2022 – Quarta-Feira: 16:20h – 19:05h

KING’S MAN: A ORIGEM (L) (LEGENDADO) (THE KING’S MAN)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Matthew Vaughn, Duração: 02:12:00h, com: Ralph Fiennes, Gemma Arterton,

Matthew Goode

SALA 5

06/01/2022 – Quinta-Feira: 21:50h

07/01/2022 – Sexta-Feira: 21:50h

08/01/2022 – Sábado: 21:50h

09/01/2022 – Domingo: 21:50h

10/01/2022 – Segunda-Feira: 21:50h

11/01/2022 – Terça-Feira: 21:50h

12/01/2022 – Quarta-Feira: 21:50h

SING 2 3D(D) (DUBLADO) (SING 2)

Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Garth Jennings, Duração: 01:49:00h, com: Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett

Johansson

SALA 3

06/01/2022 – Quinta-Feira: 16:50h

07/01/2022 – Sexta-Feira: 16:50h

08/01/2022 – Sábado: 16:50h

09/01/2022 – Domingo: 16:50h

10/01/2022 – Segunda-Feira: 16:50h

11/01/2022 – Terça-Feira: 16:50h

12/01/2022 – Quarta-Feira: 16:50h