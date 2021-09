Matrículas abertas para chamada escolar 2022 no fundamental

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Americana está com as inscrições abertas para matrículas antecipadas para chamada escolar em 2022 no Ensino Fundamental. Até o dia 17 de setembro, poderão ser realizadas as inscrições para crianças nascidas a partir de 31 de março de 2015, que estão fora da Rede Pública para atendimento da vaga em 2022.

Estão recebendo as inscrições as escolas das Redes Estadual e Municipal de Ensino Fundamental e Médio. A Secretaria de Educação atende a demanda do Ensino Fundamental de forma compartilhada com o cronograma estadual.