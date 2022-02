Matou concunhado a golpes de barra de ferro

Geideon Bernado de Souza, 54, foi atacedo pelo concunhado na noite de sábado (26), no bairro Chácaras Veneza, em Sumaré. O agressor usou uma barra de ferro para desferir os golpes no parente. A discussão entre os dois contou com ameaça com faca, cessação do entrevero, reinício e agressão que resultou em morte. A vítima chegou a ser internada no Hospital Estadual de Sumaré após ser golpeada com barra de ferro.

A mulher da vítima compareceu ao Plantão Policial na manhã deste domingo (27) comunicando o óbito do marido, afirmando que ele havia sido atingido com golpes de uma barra de ferro durante uma briga que teve com o concunhado. No dia do crime, Souza foi socorrido ao Hospital Estadual de Sumaré onde permaneceu internado até o momento do óbito.

O caso foi registrado no Plantão Policial, onde será investigado. O autor ainda segue foragido.

Após policialpadrao.com.br

Imagem ilustrativa