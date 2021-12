Mateus Solano dubla vídeo da ONG Veganuary em apoio ao veganismo

O ano de 2021 foi animador para Veganuary, uma ong internacional de apoio ao veganismo. Além de contar com a ativista de longa data, Luisa Mell, e com o vocalista do Sepultura, Derrick Green, como embaixadores da campanha de 2022, a organização também terá o apoio de outras importantes personalidades.

As atrizes Lucélia Santos e Valentina Bulc, o escritor André Carvalhal e o ex-deputado federal, Jean Wyllys, aceitaram o desafio de se alimentar à base de plantas e vão experimentar o estilo de vida vegano durante um mês. Assim como os demais inscritos no desafio Veganuary, eles receberão e-mail diários com dicas gratuitas para iniciar e manter uma alimentação à base de vegetais, receitas deliciosas, dicas de nutrição, esporte e muito mais.

Para celebrar um momento tão importante na soma de esforços dos artistas que se preocupam e atuam em causas pelo meio-ambiente, pelo direito dos animais e pela saúde, Veganuary lança hoje um vídeo dublado por ninguém mais ninguém menos que Mateus Solano, para fechar o ano com chave de ouro.

Não é de hoje que o ator, no ar na novela “Quanto Mais Vida, Melhor”, é reconhecidamente um dos artistas brasileiros mais atuantes na luta pela preservação do meio-ambiente. Em novembro, Mateus explicou, em entrevista ao podcast Novela das 9, que há 4 anos decidiu usar sua visibilidade e número de seguidores para falar sobre ecologia.

Apesar de não ser vegano, o ator vem reduzindo o consumo de carne, colocando o seu grãozinho de areia pelo planeta. Ele não cobrou cachê da ong para dublar o pé grande vegano na versão doce e consciente do misterioso ser que habita as gélidas montanhas dos EUA e do Canadá.