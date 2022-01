Material escolar. SEAAC inicia entrega dia 10

Os associados do SEAAC de Americana e Região, com filhos entre 4 e 14 anos, em dia com suas obrigações estatutárias (anuidade e Contribuição Assistencial) poderão retirar no período de 10 de janeiro a 28 de fevereiro o kit de material escolar para o ano letivo de 2022, diretamente na papelaria.

A relação dos beneficiados com direito ao kit será enviada pelo SEAAC à cada papelaria conveniada. Basta o associado procurar a papelaria e apresentar a Carteira de Sócio ou um documento de identidade. O kit tem valor de R$ 100,00 por filho.

Para a presidenta do Sindicato, Helena Ribeiro da Silva, “a entrega do kit aos filhos dos associados é uma forma concreta do SEAAC defender a formação e a educação”.