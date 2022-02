Material escolar e uniforme na disputa política em Nova Odessa

O material escolar e os uniformes dos alunos da rede municipal de Nova Odessa viraram alvos de ataques da oposição na cidade. O ex-vereador José Pereira insinuou que as crianças teriam ido para as aulas no primeiro dia sem material. Ele ainda postou uma foto elogiando o ex-prefeito Bill Vieira de Souza (2013-2020) com o lançamento de novos materiais.

Já a Secretaria Municipal de Educação de Nova Odessa apresentou aos pais de alunos da Rede Municipal, na última semana, um novo modelo de uniforme escolar. Diferentemente do que acontecia até então, o novo modelo é único, valendo para todas as turmas de creches, pré-escolas e escolas de Ensino Fundamental 1 da Rede – e não mais “personalizado” para cada unidade. Assim, quando houver uma mudança de fase (e portando de unidade) ou uma transferência, não haverá a necessidade de os alunos comprarem um novo conjunto.

Além disso, trata-se de uma mudança gradual do modelo de uniforme: apenas as novas peças que forem adquiridas pelas famílias nas lojas é que seguirão o novo modelo. Mas os alunos podem continuar utilizando normalmente as peças do modelo anterior ou até mesmo uma simples camiseta branca, já que não há exigência de adesão ao uniforme. Isto porque nenhuma criança pode ser privada de entrar na escola por não ter uniforme.