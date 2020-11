Material de Piovezan “completasso” traz principais obras e todos os candidatos

O material de campanha do candidato a prefeito de Santa Bárbara – e atual vice-prefeito – Rafael Piovezan (PV) chamou a atenção por trazer “de tudo um pouco”. Todos os informativos estão dentro de uma embalagem lacrada que será distribuída nas residências.

Pelo menos 24 ações/obras do governo Denis Andia (PV) vieram destacadas em forma de panfletos – em todos eles há uma foto do atual prefeito com a frase “Eu voto Rafael Piovezan”. O ‘pacotão’ traz ainda a história de Piovezan e do candidato a vice-prefeito Felipe Sanches (PDT), um depoimento de Andia, uma mini revista divulgando parte do plano de governo, santinhos e um panfleto com a foto, nome e número de todos os candidatos a vereador da coligação.