MasterChef Brasil revela resultados surpreendentes

A Endemol Shine Brasil, parte da Banijay – maior conglomerado de produção e distribuição de conteúdo independente do mundo, comemora os resultados digitais de um dos mais prestigiados e conhecidos reality shows do mundo, o MasterChef Brasil. Considerando dados das primeiras cinco semanas no ar na Band, às terças-feiras às 22h30, o programa conta com 32 milhões de views em seu canal oficial na web e supera em 300% o resultado obtido durante toda a temporada do ano passado.

“É admirável ver o alcance e o sucesso que o Master Chef representa em diferentes plataformas, para os mais distintos públicos, nos horários mais diversos. Isso só comprova a força do produto e a capacidade que esse formato tem de conquistar tanta gente”, diz Izabela Ianelli, Head de Digital da Endemol Shine Brasil.

No YouTube, por exemplo, a nova temporada de MasterChef Brasil já apresenta crescimento médio de views em comparação a anterior. Os resultados obtidos durante as cinco primeiras semanas da 8ª temporada de MasterChef Brasil já são 46% maiores em relação à média de visualizações por episódio completo no YouTube no mesmo período da temporada passada.

O Instagram também apresenta resultados crescentes. Até o momento o perfil já revela crescimento de 109% em relação à média de usuários únicos alcançados, em comparação ao mesmo período da última temporada.

Já no TikTok, mais de 3.5 milhões de views foram gerados nessas cinco semanas e o resultado representa 33% da performance total obtida na temporada passada, que durou 24 semanas.

Sobre a Endemol Shine Brasil

Além de criar, produzir e desenvolver produções originais, a Endemol Shine Brasil traz para o país formatos internacionais, adaptando-os ao mercado local. A empresa também é especializada em licenciamento de marcas, projetos de Branded Content e digital, criando estratégias e conteúdos multiplataforma dinâmicos para marcas e canais.

A Endemol Shine Brasil, uma divisão da Endemol Shine North America, faz parte da potência global Banijay, a maior produtora e distribuidora de conteúdo internacional do mundo, presente em 22 territórios com mais de 120 empresas de produção, além de apresentar um vasto catálogo com diversos gêneros e inventário com mais de 100.000 horas de conteúdos originais de excelência.

A empresa cria conteúdo para todas as plataformas e tem em seu catálogo sucessos mundiais, incluindo títulos variados de ficção e não ficção como ‘MasterChef’, ´The Masked Singer´, ‘The Bridge’, ‘Queen Stars Brasil´, ‘Big Brother’, ‘Canta Comigo’, ‘Survivor’, ‘The Kardashians’, ‘Wife Swap’, ‘Extreme Makeover’, ‘Peaky Blinders’, ‘Versailles’ e ‘Mr. Bean’.