Master coach analisa comportamentos de Arthur Aguiar no BBB

A influencer e master coach Elisa Ponte acaba de lançar um livro sobre inteligência emocional e felicidade. Especialista no assunto, ela participou do 011 Podcast e falou sobre comportamento humano. Inclusive analisou as atitudes e declarações de Arthur Aguiar, um dos favoritos ao prêmio do Big Brother Brasil 22. Na opinião de Elisa, ele sai na frente porque consegue gerenciar suas emoções em todas as situações.

“O Arthur tem um emocional muito desenvolvido, ele é o mais inteligente no jogo, pois age com razão, administrando bem suas emoções. Como analista comportamental, fico observando o perfil de cada participante do BBB e é surpreendente como o Arthur gerencia bem seus sentimentos. Ele não age por impulso, por exemplo. As pessoas estão xingando e fazendo comentários negativos e ele fica calado. Imagino que passa milhões de pensamentos em sua cabeça, mas ele consegue pensar, respirar e verbalizar de forma coerente o seu ponto de vista”, explica.

Para Elisa, essa consciência sobre suas próprias emoções vai levar Arthur à final do reality show. A especialista conta que a partir do momento que ele mantém a calma em situações tensas, as outras pessoas passam a se desestabilizar. “Aí entra aquela coisa de agir na emoção. Ali no confinamento, qualquer palavra ou atitude fora da curva pode causar uma eliminação ou até o cancelamento. Ele é esperto e sagaz, e sabe praticar inteligência emocional”.

Sem manifestar torcida por qualquer participante, Elisa diz que o reality vai muito além do entretenimento. O BBB ensina sobre convivência, respeito, caráter e, claro, inteligência emocional. “Se olharmos por outro ângulo, o BBB é como uma lente de aumento mesmo. No programa ficam evidentes as características positivas e as de pontos de melhoria de cada um. E quem souber gerenciar melhor suas emoções, ganha. Simples assim”.

Com 1,6 milhão de seguidores só no TikTok e 100 mil no Instagram, Elisa compartilha dicas sobre comportamento, inteligência emocional e felicidade na web. Seu livro, intitulado “As Chaves da Felicidade” traz inclusive uma fórmula que ensina as pessoas a viverem melhor, abordando autoestima, aceitação, coragem e superação. “Minha missão é despertar o melhor das pessoas”, resume.



Fotos: Podcast 011 / Edu Graboski / Divulgação