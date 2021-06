Massagistas encontram mercado promissor no interior paulista

Importantes polos econômicos e turísticos, cidades

como Sorocaba, Jundiaí, Americana e Campinas têm

atraído profissionais de diversas áreas, incluindo terapeutas,

que viram crescer a demanda por serviços de saúde e bem-estar

A alta na procura por sessões de massagens relaxantes e sensuais abriu espaço para a criação de novas clínicas e spas no país, e o interior de São Paulo tem se destacado neste mercado, inclusive porque tem conquistado pessoas interessadas em mais qualidade de vida.

O rápido crescimento desse setor, que ajuda a consolidar a qualidade de vida e a variedade em serviços prestados, tem sido registrado em diversas cidades do estado, especialmente as localizadas nas regiões como Sorocaba, Jundiaí, Americana e Campinas. Este processo tem, inclusive, atraído moradores das capitais.

Para acompanhar este ritmo cada vez maior, o segmento tem contratado massagistas para atender não apenas moradores, mas também turistas que vêm da Capital.

Quem busca por massagistas no interior de São Paulo quer sessões de massagem sueca, ayurvédica e shiatsu, além das sensuais tailandesa, nuru, sensitive e tântrica.

A massagem sueca é a mais comum. Feita com movimentos gerais, esta terapia proporciona relaxamento muscular de corpo inteiro e pode ser útil para quem estiver se recuperando de uma lesão.

A ayurvédica, da mesma forma, estimula pontos corporais e órgãos vitais. Ajuda inclusive a alinhar a coluna vertebral e corrigir a postura corporal. É realizada com o uso de óleos vegetais e essenciais, preparados com ervas medicinais.

O shiatsu leva o massagista à aplicação de pressão localizada com dedos, mãos e cotovelos, em uma sequência rítmica ao longo do corpo. Estimula os pontos de acupressão para melhorar o fluxo de energia e ajudar a recuperar o equilíbrio.

Sensuais

A massagem tântrica auxilia na resolução dos mais profundos problemas sexuais, pois é realizada no corpo inteiro, incluindo toques nas zonas erógenas. Não envolve masturbação, ao contrário do que muitos pensam.

A técnica estimula o processo de limpeza e purificação do corpo e da mente; auxilia a desfazer bloqueios emocionais que geralmente atrapalham a vida sexual e social; corrige disfunções sexuais; ajuda o praticante a descobrir-se interiormente.

A tailandesa, por sua vez, alivia a dor e o estresse, eleva a flexibilidade, a circulação sanguínea e os níveis de energia. Aplicada em todo o corpo, utiliza movimentos semelhantes ao alongamento iogue. Para isso, o massagista usa as palmas das mãos e os dedos para aplicar uma pressão firme no corpo.

Já a sensitive eleva o prazer, assim como os níveis de endorfina, serotonina e oxitocina. Com a ponta dos dedos e movimentos muito leves, o profissional atua no aumento do fluxo sanguíneo e reduzindo a inflamação no local do procedimento.

Por fim, a massagem japonesa nuru (feita com um gel oriundo da alga marrom Sphaerotrichia divaricata), além da própria sensualidade, é realizada com o toque corporal (esfregamento) de um ou mais massagistas esfreguem seu corpo contra o do cliente. O alívio do estresse é fortemente atingido. A terapia desintoxica o organismo, provoca maiores sensações de prazer.