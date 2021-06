Massagem tântrica. Das terapias mais requisitadas em São Paulo

A técnica vem conquistando cada vez mais adeptos pelos benefícios que traz para a saúde física e mental e é excelente para casais que querem descobrir e explorar um prazer mais profundo

A cidade de São Paulo não para de surpreender. Para quem desconhece a realidade, acharia interessante saber que a massagem tântrica tem sido cada vez mais procurada por homens e mulheres que residem no município, na região metropolitana e até mesmo na Baixada Santista.

Em geral, este público que pesquisa na internet por massagem tântrica em São Paulo busca pelos benefícios e experiências proporcionados pelas sessões desta terapia e as vivências conduzidas pelos terapeutas tântricos que atuam na Capital. Bairros como Vila Mariana e Paraíso têm se destacado por sediar estabelecimentos especializados nessa técnica.

O tantra não é uma religião, embora a simbologia e suas práticas tenham surgido ao longo da história em todas as religiões e culturas. As representações da união sagrada dos princípios masculino e feminino podem ser encontradas já em 2.000 a.C. na civilização do Vale do Indo e no antigo reino egípcio. Basicamente, o tantra surgiu na Índia, entre 300 e 400 d.C., quando os primeiros textos tântricos hindus e budistas foram escritos, como metáforas poéticas apontando para a unidade e o amor divino.

A massagem tântrica é um tratamento holístico que usa o conhecimento da filosofia oriental para promover o reequilíbrio da energia, superar traumas e bloqueios, desfazer crenças limitantes, despertar a energia sexual e expandir a capacidade de sentir prazer. Nada tem a ver com sexo nem com masturbação.

Prática do sexo tântrico focada em massagear o pênis, a massagem lingam (palavra sânscrita para pênis), ao contrário de um trabalho manual normal, envolve não apenas massagear e acariciar, mas também pode incorporar técnicas mais avançadas, incluindo os testículos, o períneo e a próstata (também conhecida como o ponto sagrado). Esta terapia não envolve ter um orgasmo e terminar.

Em vez disso, trata-se de tentar sentir cada vez mais prazer, que se transformará em ondas de orgasmos múltiplos durante a massagem. Já a massagem sensual yoni (palavra sânscrita para vagina) visa ajudá-lo a se sentir mais confortável com seu corpo e a compreender melhor o que é bom para você. Ela aborda a vagina como uma parte venerada do corpo, digna de respeito e honra.

Tanto a massagem lingam, quanto a yoni, podem ser feitas sozinha ou com um parceiro, com ou sem levar as coisas para o próximo nível. Outra técnica que tem sido muito procurada, a massagem sensitive caracteriza-se pelo uso da ponta dos dedos, com movimentos muito leves. Ela atua na promoção de uma cura mais rápida, aumentando o fluxo sanguíneo e reduzindo a inflamação no local do procedimento.

Todas as técnicas elevam o prazer, assim como os níveis de endorfina, serotonina e oxitocina. A sensação de prazer e bem-estar é bem forte. Para tanto, cada vez mais todas elas têm caído no gosto dos brasileiros.