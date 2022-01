Massagem ajuda no problema respiratório

Quase todo mundo já sofreu algum desconforto respiratório na vida, algo que está, na maioria das vezes, ligado a problemas como sinusite ou rinite, duas das principais doenças que afetam o sistema respiratório. Quando há mudanças bruscas de temperatura, comuns ao Outono, por exemplo, o incômodo pode se agravar. Então, vem a pergunta: Além dos corriqueiros tratamentos medicamentosos, o que é possível fazer para aliviar a vida de quem sofre desse mal? Segundo o otorrinolaringologista Salomão Carui, receber massagem na região da face ajuda bastante quem está com obstrução nasal – o famoso “nariz entupido” -, ou até mesmo para quem sente dor nos seios faciais.

“A massagem favorece a drenagem dos epitélios internos, tecidos que funcionam como pelos de um carpete. Quando há secreção presa nesses tecidos, o organismo se cansa de tentar expelir, e a massagem auxilia nesse processo de eliminação”, explica o especialista.

Segundo a esteticista Renata França, a prática da massagem facial vai além dos benefícios estéticos, pois é sinônimo de saúde. “Os resultados estéticos são espetaculares, mas o ganho voltado para o bem-estar é ainda mais maravilhoso. Antes de mais nada, massagem é saúde”, ressalta.

Manobras de drenagem linfática

Para que a massagem facial seja efetiva e traga alívio nasal, atenuando o quadro de doença respiratória, é necessário que conte com movimentos drenantes, que permitem que a secreção seja finalmente expelida. “Trinta minutos são suficientes para drenar os inchaços do rosto”, afirma Renata, se referindo à massagem do seu método, a Miracle Face.

A Miracle Face conta com 28 manobras, é um mix das massagens Modeladora e Drenagem Linfática e foi inspirada na versão corporal, Miracle Touch, também criada por ela e famosa por drenar e modelar o corpo em menos de uma hora. Além do bem-estar promovido pela massagem ao descongestionar os seios da face, melhorando a respiração, ela “estimula a circulação linfática e atua no tecido conjuntivo, desinchando e dando um novo contorno ao rosto”, acrescenta Renata França, que também faz um alerta: “É sempre importante consultar o médico, em casos respiratórios mais graves”.

