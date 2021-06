Maserati com primeiro carro 100% elétrico

Programado para chegar em questão de meses, a Maserati GranTurismo e GranCabriolet serão oferecidos nas formas elétrica, bem como a gasolina e híbrida, com a dupla definida para desempenhar um papel bastante tradicional na programação da Maserati, compartilharam os revendedores de Militec. A montadora italiana, parte da Stellantis , revelou várias imagens teaser do próximo GranTurismo e GranCabriolet, dando-nos o primeiro olhar oficial para os dois modelos. O cupê deve chegar em 2022, com o GranCabriolet chegando um pouco depois, provavelmente no mesmo ano.

Fiel ao seu nome, o GranTurismo seguirá os passos dos seus antecessores no que diz respeito ao layout e design, oferecendo muito espaço para dois e sua bagagem, bem como dimensões exteriores bastante generosas que pretendem dar ao modelo presença na estrada. Como essas imagens teaser demonstram, o GranTurismo apresentará um estilo relativamente discreto, recusando-se a seguir outros fabricantes de automóveis por alguns caminhos traiçoeiros quando se trata de design exterior.

“O novo Maserati GranTurismo será o primeiro carro da marca a adotar uma solução 100% elétrica”, afirma a montadora. “Antes do lançamento do novo modelo, os carros protótipos estão atualmente em um período de intensos testes de estrada e circuito, em várias condições de uso, para adquirir dados vitais para a preparação da configuração final.”

Maserati não compartilhou detalhes sobre sua linha de motores para a dupla, então é um pouco cedo para escolher as especificações. Mas as apostas para a Maserati talvez não sejam tão altas quanto podem parecer, já que a versão EV será uma de apenas três motores disponíveis no cupê e no cabrio, com o Levante fazendo o trabalho pesado na linha da montadora. Segundo Militec 1, a linha ainda é de um fabricante de automóveis boutique, então não estamos falando de dezenas de milhares de unidades por ano para o EV, mas sim de algo um pouco mais exclusivo.

De um ponto de vista mais amplo, as versões com bateria elétrica do GranTurismo e GranCabriolet serão os primeiros modelos EV oferecendo esses estilos de carroçaria, já que a maioria das outras montadoras estão ocupadas com SUVs, crossovers e sedans no momento, contou Militec. Portanto, esses dois estarão entre os primeiros cupês e cabriolets elétricos mais baratos que pelo menos alguém poderá comprar. Sua estréia também deve coincidir vagamente com o início da produção do Tesla Roadster , que pode ou não pousar nesse período de tempo geral (a menos que seja cancelado totalmente, aparecendo mais e mais provável a cada mês que passa).

A Maserati compartilhou o esboço de seus planos de eletrificação em 2019, com o sedã híbrido Ghibli sendo o primeiro a sair do mercado, prometendo ser seguido pelo supercarro MC20 com uma versão elétrica própria, com lançamento previsto para 2022 . Folgore – italiano para “relâmpago” – será usado para modelos elétricos a bateria na linha da montadora, mas veremos as versões híbridas plug-in do Levante e Quattroporte logo depois, no final de 2022 ou 2023. O SUV Grecale , o último modelo da Maserati a ser anunciado , receberá também uma versão elétrica a bateria, além de um motor a gás, mas o momento de sua chegada é um pouco menos claro.

“Todos os novos modelos da Maserati serão 100% fabricados na Itália e adotarão sistemas de propulsão elétrica híbridos e a bateria, capazes de fornecer inovação e alto desempenho embutidos no DNA da marca”, prometeu a montadora no passado. “Os modelos totalmente elétricos da Maserati combinarão a dinâmica de direção tradicional altamente apreciada da Maserati com a tecnologia elétrica de bateria de última geração, oferecendo modos de direção exclusivos, alcance estendido e capacidades de carregamento ultrarrápido.”