‘Máscaras do Bem’ de Sumaré já confeccionou 12 mil

O projeto “Máscaras do Bem”, idealizado pelo Fundo Social de Solidariedade de Sumaré, segue confeccionando máscaras de proteção em tecido para doação. A iniciativa visa diminuir o risco de contágio por coronavírus e, até o momento, já foram 12.000 unidades produzidas por costureiras da Secretaria Municipal de Inclusão Social e voluntárias em home office para serem distribuídas à população em vulnerabilidade social e aos colaboradores de serviços sociais.

“A Organização Mundial de Saúde recomenda o uso de máscaras pela população para aumentar as barreiras de proteção contra o vírus e, para que no mercado não faltem equipamentos para os profissionais da Saúde, foi orientada a utilização da máscara de pano. Então entendemos que essa distribuição era necessária às famílias que mais precisam para que, também dessa forma, possamos dar nossa contribuição às medidas de enfrentamento ao novo coronavírus na cidade”, explicou a presidente do Funssol, dona Mara Dalben.

Coordenado pela servidora Milene Vilela Tavares Affonso, o projeto confecciona máscaras em camada dupla de tecido, devidamente esterilizadas e embaladas com orientações acerca do uso e da higienização correta. As máscaras são encaminhadas às famílias assistidas pelos CRASs (Centros de Referência de Assistência Social) que ainda não dispõem dessa barreira de proteção contra o coronavírus.

“O uso de máscaras é obrigatório em todo território nacional, mas nem todas as pessoas possuem condições de adquirir. A distribuição de máscaras é muito importante para as estratégias preventivas e de fortalecimento do enfrentamento do coronavírus em nosso município”, destacou o prefeito Luiz Dalben, parabenizando a equipe envolvida na iniciativa.

Importante reforçar que as demais orientações relacionadas ao isolamento social, distanciamento mínimo controlado, uso do álcool em gel e manter a higienização constante das mãos, entre outras medidas de proteção, continuam sendo importantes aliadas e devem ser seguidas rigorosamente por toda população contra a Covid-19.