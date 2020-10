Máscara. 73% dos comércios sem ‘plaquinhas’

Mais de 73% dos estabelecimentos comerciais fiscalizados nos últimos dias não tinham placas alertando para a obrigatoriedade do uso de máscaras. Quarenta e cinco estabelecimentos foram fiscalizados entre sexta (16) e sábado (17), em Nova Odessa, nas duas primeiras blitze realizadas pela Vigilância Sanitária do município em parceria com o Governo do Estado. As operações, que ocorrerão até o final do ano, visam garantir o cumprimento de medidas sanitárias de prevenção ao novo coronavírus.

As vistorias ocorreram das 18h30 às 23h, em cinco bairros: Centro, Vila Azenha, Residencial Triunfo, Jardim Santa Luiza e Jardim Nossa Senhora de Fátima. Foram fiscalizados bares, lanchonetes, supermercados, farmácias, academias, padarias, lojas de conveniência, lan houses, pizzarias, postos de gasolina, adegas e pedestres.

Entre todos os quesitos fiscalizados, a principal irregularidade constatada foi a falta do cartaz oficial (elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde) indicando a obrigatoriedade do uso de máscara dentro dos estabelecimentos. Trinta e três comerciantes foram advertidos pelos fiscais e receberam prazo de 24 horas para fixação do impresso em local visível.

O cartaz pode ser retirado na sede da Vigilância Sanitária, na Rua Independência, 581, no Centro, e também está disponível para impressão no site do Governo de São Paulo, no link https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/mascaras.

“Além disso, flagramos duas pessoas caminhando na calçada com as máscaras posicionadas incorretamente, no queixo. Elas foram notificadas e advertidas de que serão multadas caso voltem a infringir o decreto [estadual número 64.959/2020]”, explicou a coordenadora da Vigilância Sanitária de Nova Odessa, Meria Brito de Jesus.

De acordo com Meria, todos os estabelecimentos visitados estavam cumprindo as medidas de distanciamento e disponibilizando álcool gel para os clientes. Nenhuma aglomeração foi registrada. “Conversamos com clientes nos estabelecimentos e os orientamos sobre a necessidade do uso de máscara quando estiverem fora da mesa, em deslocamento pelas áreas comuns, como caixa e sanitários”, completou a coordenadora.

A ação faz parte do projeto ‘Fiscalização Sanitária no Enfrentamento da Covid-19’, desenvolvido pela Secretaria Estadual de Saúde, por meio do CVS (Centro de Vigilância Sanitária), em parceria com os municípios paulistas. Nova Odessa faz parte da região de abrangência do GVS (Grupo de Vigilância Sanitária) Campinas, que é responsável pelo acompanhamento das fiscalizações. Conforme o acordo firmado entre as partes, o município entra com a estrutura (fiscais e veículos) e o Estado, com material informativo, capacitação e equipamentos de proteção individual para os agentes.

As próximas fiscalizações estão previstas para os próximos dias 23 (sexta) e 24 (sábado). Os locais não foram divulgados pela Diretoria de Vigilância em Saúde.