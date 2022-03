Máscara. Americana segue Estado e vai fiscalizar ônibus

A Prefeitura de Americana informa que segue as medidas do Governo do Estado de São Paulo com relação às restrições relacionadas à pandemia da Covid-19. Sendo assim, também ocorre no município a flexibilização do uso de máscaras em todos os ambientes, com exceção do transporte público – e seus respectivos locais de acesso – e nos locais destinados à prestação de serviços de saúde.

A nova orientação já está valendo e o uso agora torna-se opcional em ambientes como escritórios, comércios, salas de aula, academias, entre outros. A flexibilização em ambientes abertos já havia sido autorizada pelo Governo do Estado no dia 9 deste mês.