Marxismo Americano, número 1 da Amazon norte-americana, chega ao Brasil

A Editora Citadel lança no próximo dia 01 de outubro o livro “Marxismo Americano”, escrito por Mark R. Levin. A publicação está fazendo barulho no mercado editorial norte-americano, ocupou por 60 dias ininterruptos o topo da lista de mais vendidos na Amazon e no New York Times, e agora chega ao Brasil pela Editora Citadel em papel e e-book.

Em “Marxismo Americano”, Levin explica como os elementos centrais da ideologia marxista estão agora difundidos na sociedade e na cultura norte-americanas – desde escolas, imprensa e empresas à Hollywood, passando pelo Partido Democrata e pela presidência de Biden – e como, muitas vezes, é encoberto em rótulos ditos enganosos como “progressismo”, “socialismo democrático”, “ativismo social”, dentre outros.

“A contrarrevolução à Revolução Americana está em pleno vigor. E não pode mais ser descartada ou ignorada, pois está devorando nossa sociedade e cultura, girando em torno de nossa vida cotidiana e se faz onipresente na política, escolas, mídia e entretenimento” (Levin, Mark. Marxismo Americano. Editora Citadel, 2021)

Com análise incisiva, Levin investiga a psicologia e as táticas desses movimentos, sob uma ótica de lavagem cerebral generalizada de estudantes, dos propósitos antiamericanos da Teoria Crítica da Raça e do Green New Deal, e da escalada da repressão e censura para silenciar vozes de oposição e fazer cumprir a conformidade.

(…) o movimento de “mudança climática” (antes esfriamento global e aquecimento global) é um movimento anticapitalista, de decrescimento, que vai empobrecer os americanos. No fundo, ele é uma guerra de base ampla contra seus direitos de propriedade, liberdade e estilo de vida. (Levin, Mark. Marxismo Americano. Editora Citadel, 2021)

SOBRE O AUTOR

Mark R. Levin é apresentador de rádio, presidente da Landmark Legal Foundation e reconhecido pela atuação como conselheiro e administrador de vários membros do gabinete do presidente Reagan. Outros dois livros do autor, “Liberty and Tyranny” e “Unfreedom of the Press”, já estão com os direitos comprados pela Editora Citadel e serão lançados em 2022.

SINOPSE

Nesta obra, Levin explica como os elementos centrais do marxismo estão difundidos na sociedade e na cultura – desde as escolas, imprensa e corporações até o cinema, programas de entretenimento, Hollywood e a presidência de Biden – e como é, muitas vezes, disfarçado em rótulos enganosos como “progressismo”, “socialismo democrático”, “ativismo social” entre outros para parecer algo bom, quando na verdade não passa de uma ideologia para privar a liberdade individual.

SOBRE A CITADEL

A Editora Citadel foi fundada em Porto Alegre em 2014 e, desde então, mantém o foco de seus lançamentos nas áreas de desenvolvimento pessoal, psicologia aplicada, administração e filosofia. Seu catálogo conta com obras de importantes autores, como Clóvis de Barros Filho, Monja Coen, Pedro Calabrez, Napoleon Hill, Donald Trump, e títulos best-sellers como “Mais Esperto Que O Diabo”, o livro mais lido no Brasil em 2020.

Ficha Técnica

Título: Marxismo Americano

Título original: American Marxism

Autor: Mark R. Levin

Editora: ‎ Citadel Editora; 1ª edição (1 outubro 2021)

Idioma: ‎ Português

Preço sugerido de venda: R$ 46,90 físico; R$ 29,90 e-book

Capa comum: ‎ 336 páginas

ISBN-10: ‎ 6550471133

ISBN-13: ‎ 978-6550471132

Dimensões: ‎ 16 x 1.5 x 23 cm

Link de referência para venda: https://amzn.to/38wjsOC