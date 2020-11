Martins ‘lança’ candidatura a presidência da Câmara

Nome mais votado do PV do prefeito eleito Chico Sardelli, Thiago Martins se lançou na corrida para ser o próximo presidente da Câmara de Americana. O atual presidente, Luiz da Rodaben/CIDA, também poderá disputar um novo mandato por conta da troca de mandato geral.

Ao NM, T Martins disse esperar fazer valer a parceria longínqua que tem com Sardelli e a repetição em ser o ‘ponteiro’ do PV na Câmara local. “Eu acredito que por ter sido pela 2° vez o mais votado do PV e por estar ao lado do Chico a quase 20 anos. É natural ser o candidato do PV e do Prefeito. Somos em 3 eleitos no partido, os 3 tem condições de presidir a casa, porém sou o mais antigo do partido e mais votado nas duas últimas eleições”.

Ele confirmou que está disposto a se articular como novo presidente da Câmara e que contará com o partido. “Já me coloquei a disposição do Partido Verde e do Prefeito Chico Sardelli, estou disposto a ajudar a cidade, com responsabilidade e muito trabalho!”