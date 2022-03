Martins vai ao MP contra CPFL por mato e descaso

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Martins (PV), realizou nesta sexta-feira (18) fiscalização em áreas cuja responsabilidade de limpeza, roçada e retirada de entulhos são da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) para verificar se os serviços estão sendo devidamente executados. De acordo com o parlamentar, diversas reclamações são encaminhadas diariamente ao seu gabinete sobre áreas utilizadas pela companhia, em faixas de servidão por onde passam cabos de energia, que estão sem manutenção.

“Infelizmente, é comum andar pela cidade e se deparar com áreas sem a devida manutenção. A CPFL se isenta de uma responsabilidade que é sua, conforme as leis municipais 6250/2018 e 6320/2019, que estabelecem a aplicação de multas no caso do não cumprimento do serviço”, comentou. Outro problema relatado por Martins são podas irregulares realizadas pela companhia, que comprometem a estrutura das árvores. “É um absurdo o desserviço prestado, não tendo nenhum cuidado ou zelo com a vegetação, muitas vezes até matando as árvores por conta do que fazem”, acrescentou.

“Tenho cobrado há tempos responsabilidade e respeito da concessionária com os serviços executados na cidade, o que não tem acontecido. Já apresentei requerimentos, realizei reunião com a diretoria, registrei boletins de ocorrência, e parece que nada surte efeito. É revoltante, a CPFL continua descumprindo suas obrigações, e isso não pode continuar dessa forma”, concluiu.

Ao final da visita, Martins informou que está organizando um processo e que nos próximos dias irá acionar o Ministério Público para que as medidas cabíveis sejam tomadas.