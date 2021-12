Martins e Sardelli se reúnem no recesso

O presidente da Câmara de Americana Tiago Martins visitou esta terça-feira o prefeito Chico Sardelli. Companheiros de PV, os dois mantiveram relação bastante amistosa e de parceria em 2021 e terão que fazer alguns ajustes para 2022.

Caso seja confirmado candidato a deputado estadual, Martins vai precisar de boa parte da estrutura de Sardelli, que foi candidato a deputado em todas as eleições deste século- uma a federal e quatro a estadual. Com estrutura forte no interior, o prefeito pode ajudar bastante o vereador que deve ser candidato pela primeira vez a um cargo na Alesp.

Já no campo doméstico, Sardelli e seu governo firmaram compromissos com mais de uma dezena de deputados estaduais, mas ainda pode jogar força- e a máquina- para trabalhar a favor do correligionário. O andar de 2022 vai espairecer alguns caminhos, inclusive como ficará o PV, se fará parte da federação de esquerda ou se vai fazer voo solo.