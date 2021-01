Martins defende candidato único do governo

Ainda terminando a recuperação da Covid e recém eleito presidente da Câmara de Americana, Thiago Martins/PV disse ao NM que vai defender a união do governo Chico Sardelli/PV em torno de um único nome para ser o candidato a deputado estadual em 2022. O grupo tende a ter como candidato a federal o ex-prefeito de Santa Bárbara Dênis Andia/PV.

O NM lançou esta quarta a previsão/pergunta de quais nomes devem vir candidatos em 2022. Em 2018 foram pelo menos 8 candidatos da cidade e Martins disse que espera ter apenas um nome a estadual em todo o grupo.

ODIR E FRANCO NA LISTA– Para o presidente da Câmara, os nomes que deverão ser apreciados pelo grupo hoje são o vice-prefeito Odir Demarchi/PL e o marqueteiro da campanha a prefeito e filho do prefeito Franco Sardelli, que seria o nome do PV. Franco também trabalha na prefeitura e cresceu de patamar após coordenar o marketing da campanha que culminou na eleição do pai.