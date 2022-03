Marmirolli novo presidente do PSD de Sumaré

Na última terça-feira (15), a Justiça Eleitoral homologou a nova diretoria da Comissão Provisória do Partido Social Democrático (PSD) de Sumaré, tendo na presidência o ex-vereador e segundo colocado nas Eleições Municipais de 2020, Décio Marmirolli. Com a oficialização, Décio iniciou o contato com os filiados e está reunindo importantes lideranças do município para criar uma frente de desenvolvimento para a cidade. “Nosso objetivo é fortalecer o partido e criar um projeto de mudança e crescimento para o município de Sumaré.”

Sobre a atual gestão municipal, Décio acredita que Sumaré “ficou estagnada durante o atual governo e ao contrário das cidades da região, deu um passo para trás”, opinou. “Como sumareense, quero usar minha experiência no Legislativo para iniciarmos um novo ciclo na história de Sumaré, com gente comprometida com a população e com visão de futuro”.