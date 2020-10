Marketeiro de Omar na campanha de vereador

Chico Rangel, marketeiro de Omar Najar/MDB nas campanhas de 2008, 2012, 2014 e 2016, vai trabalhar como consultor da candidata do Avante Nathalia Camargo- filha do presidente do partido Zé Odécio, que desistiu na reta final da pré-campanha para apoiar o PSDB de Rafael Macris.

Rangel hoje trabalha no DAE/Departamento de Água e ajuda a organizar a rádio Azul Celeste, comprada por Omar há cerca de três anos.

VEJA OS MARKETEIROS DAS CAMPANHAS DE AMERICANA

VOLTA POR CIMA, A META- Advogada como o pai, Nathália foi candidata a vereadora e recebeu 1.595 votos em 2016 e este ano deve ter apoio maior para bater os votos de 2016 e impulsionar o partido.