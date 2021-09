Mário Sérgio garante 4 medalhas no Paulista de Atletismo

O atleta sumareense Mario Sergio fez bonito no fim de semana e somou mais cinco medalhas no 9º Torneio de Atletismo Paulista, no sábado (18), na Arena Caixa do Centro de Atlestismo Professor Oswaldo Terra, cidade de São Bernardo do Campo. Foram quatro medalhas de ouro nos 100 e 400 metros, além de vencer também os 110 e 400 metros com barreiras. A medalha de prata veio na prova do salto em distância.

“Foi uma competição bastante cansativa porque foram cinco provas no mesmo dia com intervalos muito curtos para descanso. Mas o atleta tem que estar preparado fisicamente e mentalmente para encarar a série de provas numa disputa de alto nível”, contou Mario.

O atleta realiza os treinos diários na pista e atletismo do Centro Esportivo “Vereador José Pereira”, mantido pela Prefeitura de Sumaré. Sem competição prevista para os próximos dias, Mario segue com o treinamento visando provas futuras.