Marinha faz ação na represa de Salto Grande

A Marinha fez uma ação na represa de Salto Grande em Americana este sábado. A ação contou com o apoio do Grupo de Proteção Ambiental (G.P.A) da Guarda Municipal. A fiscalização da Marinha do Brasil foi feita em trechos de ‘terra e água’ da Represa Salto Grande- orla e lago.

Foram feitas 20 abordagens em embarcações, lanchas e jetskis, sendo 10 com a Cooperação dos guardas municipais. Nesta fiscalização, foram 7 embarcações impedidas de navegar, 5 notificações e 3 apreensões por falta de habilitação dos condutores.