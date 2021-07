Marina Ruy Barbosa exibe make glamourosa em Cannes

Na França, para o Festival de Cannes, a atriz Marina Ruy Barbosa surgiu deslumbrante, nesta sexta-feira (16), no tapete vermelho do tradicional baile de gala da AmFAR. Para a produção, Marina foi maquiada por Harold James, makeup artist e hairstylist responsável pela beleza de diversas celebridades internacionais, como Kendall Jenner, Karlie Kloss e Bella Hadid. Na ocasião, a atriz contou com o talento de Harold e os produtos da linha Eudora Glam para uma make sofisticada e moderna.

Para chegar ao resultado final, o expert optou por valorizar o olhar da atriz com tons escuros, criando um esfumado degradê com cinza, prata e preto, e destacou o contorno da boca de Marina, incorporando a tendência de lábios volumosos. A atriz, que surgiu deslumbrante usando um vestido Mônot e joias Bvlgari, compartilhou os bastidores do look para o tapete vermelho em seus stories e publicou ainda um vídeo com os momentos glamourosos da passagem pelo festival mais badalado da temporada.

Marina Ruy Barbosa é o rosto da linha Eudora Glam e escolheu o novo Glam Duo Clinical para obter volume nos lábios e garantir conforto durante todo o evento. A atriz é a estrela da campanha de lançamento do batom, “Que Boca é Essa, Eudora?”, dirigida por Giovanni Bianco.

Para se inspirar no look:

Unindo tecnologia e tratamento, o batom Glam Duo Clinical (de R$ 44,99 por R$ 34,99, 3,5g) possui oito camadas de ácido hialurônico que redefinem o contorno, hidratam, além de trazer pigmentação natural e mais volume aos lábios. A cor usada por Marina é o Rosado Essencial.

Sobre EUDORA

EUDORA acredita no protagonismo feminino e que a beleza impulsiona a jornada das mulheres brasileiras. A marca do Grupo Boticário quer levar seus mais de 600 produtos para fazerem parte das suas trajetórias. São eles que dão confiança e estímulo para que ela conquiste, cada vez mais, os seus desejos.

EUDORA nasceu como uma startup multicanal e hoje é uma das principais marcas de beleza do Brasil. Chega à mulher por meio de venda direta, lojas próprias, e-commerce oficial, farmácias selecionadas e grandes redes varejistas.