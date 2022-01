Marília Mendonça. Pai de filho abre mão da herança

A sucessão dos bens de Marília Mendonça está correndo da melhor forma possível em Goiás, onde ela residia com a família. Leo, filho e único herdeiro da artista, terá seus bens administrados pela avó, Ruth, até sua maioridade.

Segundo informações passadas pelo advogado da família Mendonça, Robson Cunha, o ex-namorado da cantora já havia abdicado da tutela dos bens que agora pertencem ao filho. “O Murilo não participa do patrimônio da Marília. O único titular acerca do patrimônio da Marília é o Léo. Não tem outro herdeiro”, ressaltou à ‘Quem’.

O advogado completou sobre a tutela do menino de dois anos. “Relacionado a gestão de tudo que é ligado a imagem e a carreira de Marília é de dona Ruth. A dona Ruth é a única tutora de Léo e continua como tutora dos bens também. Todas essas decisões foram tratadas de forma harmoniosa entre dona Ruth e o Murilo, não só em respeito a Marília e ao Léo e em consideração ao carinho que eles já tinham um pelo outro”, avalia.

Logo após a morte de Marília, em um acidente aéreo no início de novembro, Huff concordou em dividir a guarda de Leo com a ex-sogra para que os dois pudessem criar o menino. “Foi dada entrada no processo do inventário de Marília Mendonça, mas está totalmente errada a informação de que ela havia deixado R$ 500 milhões de herança. Não chega nem perto disso”, ressaltou.