Marília Mendonça comanda balada em Piracicaba

A cantora e compositora Marília Mendonça se apresenta no dia 5 de dezembro, em Piracicaba, cidade do interior do Estado de São Paulo. A rainha da sofrência é a principal atração da sunset que acontecerá, a partir das 12h, no Parque Unileste, local tradicionalmente conhecido por receber a festa do peão do município. No mesmo dia, quem também sobe ao palco é a dupla Douglas & Vinícius. A realização do evento é da Organização Estrela e da ES Agência de Eventos.

Estão disponíveis para o público três tipos de ingressos: Pista Serenata, Área Vip Supera e Open Bar Bebi Liguei. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Tycket https://tycket.com.br/evento/181/SUNSET_com_Marlia_Mendona_em_Piracicaba, ou na bilheteria do local. Os valores variam entre R$ 59,00 e R$ 179,00. O evento irá ocorrer respeitando todos os protocolos de higiene e segurança determinados pelos órgãos de saúde local.

Considerada uma das maiores cantoras da história da música sertaneja, Marília Mendonça trabalha atualmente a divulgação do EP “Nosso Amor Envelheceu”, lançado no mês de julho deste ano.

Nosso amor envelheceu:

https://www.youtube.com/watch?v=zxWQ66ap1_k

MARÍLIA MENDONÇA

Marília Mendonça começou a escrever aos 12 anos e logo se tornou uma renomada compositora. Com apenas 20 anos, a cantora natural de Cristianópolis/GO, lançou pela Som Livre seu primeiro projeto autoral “Ao Vivo” (2016) em formato de CD e DVD. Percussora do crescimento feminino no sertanejo, hoje é a principal referência do segmento e detentora de diversos recordes, como a da live musical mais vista do mundo no YouTube (2020) e a atual cantora brasileira mais seguida no Spotify. A cantora também é dona do maior canal do segmento de música sertaneja do YouTube, com mais de 21 milhões de inscritos, e se tornou a primeira artista brasileira a atingir a marca de mais de 11 bilhões de visualizações.

Em 2019, o álbum “Todos Os Cantos”, que rodou as capitais do país em turnê e ganhou o Grammy Latino, apresentou sucessos consagrados como “Todo mundo vai sofrer”, “Supera”, “Graveto” e virou documentário no Globoplay. Em 2020, Marília Mendonça lançou o álbum “Patroas” com a dupla Maiara & Maraisa. Em 2021, a cantora apresenta seu novo projeto de faixas autorais, o EP “Nosso Amor Envelheceu”, que além da faixa homônima traz os singles “Deprê”, “Foi por conveniência”, ” Troca de calçada” e “Rosa embriagada”.

DOUGLAS & VINÍCIUS

Douglas & Vinicius começaram a carreira muito cedo, por influência familiar; cursaram faculdade de engenharia na mesma cidade – Poços de Caldas/MG; tocavam em barzinhos e festas universitárias; seus nomes artísticos são os mesmos de batismo, dentre tantos outros acasos da vida. Os mineiros oficializaram a formação da dupla em 2013. A dupla ficou conhecida nacionalmente com o sucesso “Figurinha”, que tem participação de Mc Bruninho. A canção figurou, no ano passado, por semanas entre as músicas mais ouvidas nas rádios do Brasil. No Youtube, ela já ultrapassou a marca de 211 milhões de visualizações.

Em agosto de 2021, gravaram na capital paulista o novo projeto audiovisual “Douglas e Vinícius Ao Vivo em São Paulo”, com participações especiais de Maiara & Maraisa, Tierry e Zé Neto & Cristiano, com quem gravaram a faixa “Estelionato afetivo”. A canção foi eleita para ser o primeiro lançamento do projeto, que aconteceu no final de setembro, e alcançou um milhão de visualizações, no Youtube, em dois dias de lançada – hoje já passa de quatro milhões.

SERVIÇO

Evento: Sunset com Marília Mendonça

Data: 05 de dezembro

Horário: 12h

Local: Parque Unileste – Avenida Professor Benedito de Andrade, 363 – Piracicaba/SP.

Valores: Entre R$ 59,00 e R$ 179,00

Mais informações: https://tycket.com.br/evento/181/SUNSET_com_Marlia_Mendona_em_Piracicaba