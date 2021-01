Mariana Rios namorando Gusttavo Lima?

Será que a fila andou para Mariana Rios e Gusttavo Lima? De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal ‘O Dia’, os dois estariam vivendo um ‘affair’ e escolheram Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, para passarem o fim de ano juntos.

Mariana, no entanto, desmentiu os rumores de romance em conversa com o jornalista Leo Dias. “Não sei de onde tiraram isso. Vou passar uns dias aqui no hotel”, revelou a artista.

Porém, ainda segundo Fábia Oliveira, Mariana tem uma razão para negar o romance com Gusttavo: o sertanejo não quer e não pretende assumir publicamente qualquer nova relação. A aproximação do novo ‘casal’ teria iniciado no dia 12 de dezembro, nos bastidores de uma live. O cantor teria pedido o telefone dela, em tom de brincadeira, e os dois deram início ao flerte.

Mariana teria ido para Angra dos Reis em um jato enviado por Gusttavo Lima. Ela até chegou a compartilhar na web alguns vídeos da aeronave, mas logo apagou o registro.

Gusttavo está solteiro desde o fim do casamento com Andressa Suita, em outubro deste ano. Mariana terminou o noivado com o empresário Lucas Kalil no fim de novembro.