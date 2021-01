Maria Giovana perde processos contra pesquisas em que aparecia em 2º

A ex-vereadora Maria Giovana (PDT) perdeu dois processos na justiça eleitoral por tentar ‘derrubar’ pesquisas realizadas por um veículo de comunicação da cidade. Nas pesquisas, Maria Giovana aparecia em 2º lugar, posição que acabou sendo o resultado da eleição que colocou Chico Sardelli (PV) à frente do poder executivo.

Maria alegou inconsistência e que as empresas responsáveis pelas pesquisas “não elencou qual critério usaria para a definição de seu plano amostral”, o que “acarretaria uma distorção no resultado final, bem como a redução de sua confiabilidade”. Ela usou o mesmo argumento contra as duas pesquisas realizadas pelo veículo, uma através da empresa Dataeco e a outra Statsol.

O Ministério Público foi acionado para se manifestar nas duas ações e deu parecer pela improcedência das representações.

“Conforme nossa defesa demonstrou nos autos, todo o processo de realização da pesquisa seguiu os tramites legais e declarações previstas na lei. As empresas contratadas são idôneas e os resultados apresentados nas duas pesquisas foi comprovado nas urnas no dia 15 de novembro. Continuaremos defendendo a liberdade de imprensa e a de livre pensamento. Lutaremos contra qualquer tipo de cerceamento da comunicação”, declarou Willian Moreira, responsável pelo veículo que contratou e divulgou as pesquisas.