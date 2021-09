Maria Giovana anunciada vice-presidente estadual do PDT

A sanitarista e ex-vereadora de Americana Maria Giovana Fortunado foi anunciada oficialmente na manhã desta terça-feira (28/09) como vice-presidente estadual do PDT (Partido Democrático Trabalhista). A função dela, segundo o presidente nacional do partido, Carlos Lupi, será a coordenação política e institucional do PDT em todo o Estado de São Paulo. Na ocasião, ambos anunciaram o retorno do ex-vereador Marco Antonio Alves Jorge, o Kim, ao partido.

Para o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, Maria Giovana é uma das principais lideranças políticas do partido em todo o Estado de São Paulo. “Nosso partido foi unânime em elevá-la ao cargo de vice estadual. Não tenho dúvidas que ela é, hoje, um dos quadros mais importantes. É mulher, jovem e preparada”, afirmou.

Segundo ele, Maria Giovana deve ser candidata a deputada federal pelo PDT nas eleições do ano que vem, contudo, nada impede voos maiores. “Acredito que a candidatura dela a deputada federal é coerente, mas se precisarmos alça-la a voos maiores e ela aceitar, está muito bem preparada”, explicou ele.

Maria Giovana afirmou que está lisonjeada com a nova função e, ao mesmo tempo, com um enorme sentimento de responsabilidade. “Estou muito feliz com a nova função, mas claro, isso traz muitas responsabilidades. Vamos reorganizar o partido aqui em São Paulo. Essa é uma tarefa difícil, mas vamos cumprir com muito diálogo e vontade de fazer o melhor”, disse.

PAUTAS DEFINIDAS – No encontro, M Giovana pontuou os trabalhos que serão realizados pelo partido em Americana e região. A agora vice-presidente do PDT falou no início de uma busca ativa pelos filiados do partido para entender quem são e o quadro atual de cada um. Segundo ela, o partido busca um crescimento de 20% no seu número de filiados, que hoje é de 1066.

Giovana afirmou também que o partido formará uma comissão para acompanhar o empréstimo de R$25 milhões que será realizado pela prefeitura de Americana e que foi aprovado pelos vereadores. O Centro de Oncologia, anunciado pelo prefeito Chico Sardelli (PV) na última sexta-feira, também está na mira de Giovana para acompanhamento e fiscalização. A ex-vereadora afirmou, ainda, que acompanhará o chamamento público para publicidade das ações da prefeitura.

Para finalizar, Giovana afirmou que um dos principais objetivos é “ressuscitar” a CEI da Saúde, proposta pelo vereador Gualter Amado (Republicanos) e que perdeu força por não conseguir reunir as assinaturas necessárias. A própria vereadora do PDT, Leonora do Postinho, não assinou o documento.