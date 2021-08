Maria da Penha. Esther comemora reunião e lamenta ausência da pref

A vereadora novata Esther Moraes (PL) comemorou a realização do debate que lembrou os 15 anos da Lei Maria da Penha e lamentou a falta de representante da prefeitura. Segundo ela, foi feito convite, mas não foram enviados representantes. Segundo ela, a falta “evidenciou que é necessário melhorar o diálogo entre a sociedade e as secretarias responsáveis pela pauta”. “Necessitamos de um trabalho integrado entre as secretarias e melhores políticas públicas no pós violência, para que essa mulher consiga recomeçar sua vida”, comentou Esther ao NM.

Ela ressaltou a presença da vizinha vereadora Prof.a Juliana (PT Americana), que falou sobre violência política de gênero.