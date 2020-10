Marcou na porta de casa e perdeu a droga

Um homem foi detido e perdeu a droga que tinha em casa no Jardim Batagin na noite desta terça-feira. A equipe tática da Guarda Municipal de Santa Bárbara fez patrulha na madrugada na rua Itambé- sendo o local tido como ponto deo intenso tráfico de drogas.

No ponto, foi visualizado L. 25, saindo dos fundos de sua casa com as mãos no bolso da blusa motivando assim a abordagem. Em busca pessoal foi localizada em sua mão 2 pedras de crack. Mas L. foi questionado se haveria mais entorpecentes no interior de sua casa e ele confessou e indicou um buraco na lateral do muro interno.

Lá foram localizados:

– 25 pedras de crack

– 5 eppendorfs de cocaína

– R$ 127,60

– 01 Celular Samsung que o mesmo informou ter adquirido pelo valor de 3 pedras de crack.

O suspeito foi conduzido até o plantão policial onde os fatos foram narrados a autoridade presente que ratificou a prisão em flagrante de L. conforme Art°33 da lei 11.343/06 permanecendo o mesmo a disposição da justiça.