Marcos Caetano questiona falta de varrição em ruas da região do São Vito

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre a falta de varredores de rua na região do bairro São Vito e a possível contratação de novos profissionais para outros bairros do município.

No documento, o parlamentar afirma ter sido procurado por moradores que solicitaram que a prefeitura deslocasse varredores de rua para o bairro. Segundo Caetano, cidadãos de outras regiões também informaram que passam pela mesma situação.

“Moradores relatam que as árvores da vizinhança possuem mais de 10 metros de altura e as folhas caem por toda a extensão da avenida, causando o acúmulo de folhas e prejudicando as valetas de escoamento de água, com entupimentos e trazendo grande desconforto. As calçadas ficam sujas e os quintais das residências também”, descreve.

No requerimento, o vereador ainda menciona que uma moradora revelou que o serviço deixou de ser feito há mais de um ano na região do São Vito. “Os varredores de rua só fazem a limpeza ao redor dos prédios públicos, como postos de saúde, creches e no cemitério. Mas as ruas do bairro ficam sempre sujas”, reforça Caetano.

O requerimento pede informações do Executivo sobre as reclamações de moradores, a quantidade de varredores, o cronograma de trabalhos e a possibilidade de contratação de mais profissionais. O documento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, prevista para a quinta-feira (5).