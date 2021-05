Marcos Caetano quer revitalização na pintura do viaduto

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre a possibilidade de revitalização da sinalização de solo no Viaduto “Ministro Ralph Biasi” – Centenário.

No documento, o parlamentar relata que diversas pessoas o procuram para reclamar da demora na revitalização e nova pintura da sinalização do viaduto, importante ligação entre a área central da cidade e bairros como Jardim Colina e Jardim Santana, entre outros.

“Ocorre que existe um fluxo intenso de veículos, ônibus, caminhões e motocicletas pelo local. Assim, a revitalização da sinalização se faz necessária a fim de evitar acidentes de trânsito com os que por ali circulam”, destaca Marcos Caetano.

No requerimento, o parlamentar questiona se a prefeitura tem conhecimento do problema na sinalização de solo do viaduto, se há estudos para a revitalização e qual o cronograma. Pergunta ainda quando foi realizada a última ação do tipo.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, que acontece nesta quinta-feira (27).