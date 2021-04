Marcos Caetano planta árvores no cemitério do Gramado

O vereador Marcos Caetano/PL usou parte da manhã do domingo para plantar árvores no gramado em frente ao cemitério do Gramado. No mês passado, ele trabalhou na reforma de um poço artesiano. O grupo de Caetano dirige hoje a regional do Gramado e segue com a pauta de zeladoria dos bairros, com o vereador tentando servir de exemplo.

Vereador em primeiro mandato, Caetano busca neste começo de caminhada marcar um território de trabalho e considera uma grande conquista o comando da regional. Dois assessores disseram ao NM que a regional garante visibilidade, mas que o mandato precisa mostrar muito trabalho para ampliar o espaço político para 2024.