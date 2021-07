Marcos Caetano pede novos reservatórios de água na região do Mário Covas

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento questionando o Poder Executivo sobre a possibilidade da construção de novos reservatórios de água na região dos bairros Mário Covas e Jardim Pacaembu.

No documento, o parlamentar afirma ter conversado com moradores e ouvido reclamações sobre constantes interrupções no fornecimento de água nos bairros Parque da Liberdade, Jardim da Paz, Mário Covas, Jardim Orquídeas, Dona Rosa e Balsa I e II. Marcos Caetano foi informado também de que, quando há algum problema na rede de água do Parque Gramado que ocasione o fechamento do registro, todos os demais bairros são prejudicados no abastecimento de água.

Ainda segundo o vereador, o aumento populacional na região, com a entrega de novos conjuntos habitacionais e a formação do Jardim Pacaembu, deverá aumentar a demanda por abastecimento de água nos próximos anos. “Diante das solicitações da população da região, fui questionado para intervir junto ao Executivo sobre a possibilidade de construção de novos reservatórios de água para atender à grande demanda. Vou trabalhar junto à prefeitura e ao DAE para buscar as melhorias”, expõe.

No requerimento, Marcos Caetano pergunta se está prevista a construção de novos reservatórios de água para suprir a demanda da região, se já existe projeto para a obra e, em caso de resposta positiva, se os recursos já estão disponibilizados e se há cronograma para construção.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária desta quinta-feira (29).