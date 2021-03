Marcos Caetano nega ter mantido agenda infectado com Covid19

O vereador de Americana, Marcos Caetano (PL), negou ter mantido agenda estando infectado pela Covid19. A informação de que o parlamentar estaria infectado e fora de isolamento circulou nesta segunda-feira.

“Jamais seria irresponsável de sair colocando as pessoas em riscos, caso não me fosse garantido isso por profissionais da saúde de minha extrema confiança. Uma pena que as pessoas que se escondem atrás de um teclado muitas vezes fazem de tudo para ganhar algum ibope com notícias maldosas e tendenciosas”, concluiu.

Marcos Caetano afirmou que fez um teste em farmácia e que o resultado apresentou uma carga viral baixa da doença. Diante disso, Marcos afirmou que ficou por 12 dias em casa.

“A partir daí tomei a devida precaução de permanecer 12 dias seguidos em minha residência mesmo não apresentando mais qualquer sintoma e tomando algumas medicações, indicadas por receituário médico”, esclareceu.

O que gerou contradição nas declarações foram postagens do parlamentar em suas redes sociais durante esse período em atividades externas.

A Câmara de Americana afirmou que não foi informada oficialmente se Marcos havia testado positivo para a doença.