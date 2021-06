Marcos Caetano inspeciona avenidas com secretários de Americana e Santa Bárbara

O vereador Marcos Caetano (PL) visitou na quarta-feira (23) as avenidas da Amizade e Ema Itália Bufaranh, para as quais fez pedidos de melhorias à prefeitura, acompanhado do secretário adjunto da Unidade de Trânsito de Americana, Pedro Peol, do secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil de Santa Bárbara d’Oeste, Rômulo Gobbi, e do vereador barbarense Joel do Gás (PV). A inspeção em conjunto foi realizada pelo fato de as vias fazerem parte da divisa dos dois municípios e da eventual necessidade de intervenções das duas prefeituras.

Entre as melhorias solicitadas por Marcos Caetano estão a alteração de trânsito no sentido centro-bairro, revitalização de pinturas de solo e nas lombadas das avenidas e instalação de semáforos nos pontos de maior tráfego de veículos. Os assuntos foram temas de dois requerimentos (197/2021 e 393/2021) e de duas indicações (1968/2021 e 1971/2021) do parlamentar.

“Foi feita uma visita ao local justamente para mostrar aos secretários as necessidades de estudos de melhorias no trânsito das avenidas, que são vias que interligam os bairros daquela região de Americana e de Santa Bárbara d’Oeste”, comentou Marcos Caetano.